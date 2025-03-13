Астон Вілла вперше за більш ніж 40 років гратиме в 1/4 фіналу ЛЧ/КЄЧ

Команда Емері продовжує писати футбольну казку.

Бірмінгемська Астон Вілла за підсумками двохматчевого протистояння здолала бельгійський Брюгге (3:1, 3:0) та вийшла в чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Таким чином, бірменгемці зіграють у 1/4 фіналу головного клубного турніру Європи вперше в XXI столітті. Востаннє Астон Вілла доходила до цієї стадії Ліги чемпіонів/Кубка європейських чемпіонів у сезоні-1982/83. Тоді її у чвертьфіналі турніру вибив туринський Ювентус (1:2, 1:3).

Нагадаємо, у наступному раунді ЛЧ Астон Вілла зустрінеться з французьким ПСЖ. Матчі пройдуть 8-го та 15-го квітня.

Раніше повідомлялося, що Асенсіо встановив рекорд Ліги чемпіонів.