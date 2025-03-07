Асенсіо встановив рекорд Ліги чемпіонів

Іспанець справжній "джокер".

Вінгер бірмінгемської Астон Вілли Марко Асенсіо став першим гравцем, який забив двозначну кількість голів у Лізі чемпіонів після виходу на заміну. Про це повідомляє статистичний портал Оpta.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із Брюгге (3:1), 29-річний іспанець реалізував пенальті на 88-й хвилині зустрічі. Цей гол став для півзахисника 10-м у турнірі, забитим після виходу на заміну. Загалом футболіст відзначився 13 голами в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Марко Асенсіо перейшов в Астон Віллу з ПСЖ на правах оренди взимку 2025 року. Він відіграв за англійський клуб вісім матчів та забив п'ять голів.