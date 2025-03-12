Рашфорд повернувся до стартового складу Астон Вілли на матч-відповідь проти Брюгге

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та бельгійський Брюгге.

Бірмінгемська Астон Вілла та бельгійський Брюгге зіграють на Вілла Парк матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на тлі перемоги "левів" у першій грі 3:1.

Унаї Емері, після перемоги над Брентфордом (1:0), використав із перших хвилин Мартінеса в рамці воріт, тоді як Кеш та Матсен розташуються на флангах оборони, а Макгінн та Рашфорд розташуються над ними в півзахисті.

Нікі Геєн, у порівнянні з першою грою, залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Матсен — Макгінн, Камара, Тілеманс, Рашфорд — Роджерс — Воткінс.

Запасні: Ольсен, Зих, Дісасі, Дінь, Торрес, Асенсіо, Онана, Богард, Бейлі, Ремзі.



Брюгге: Міньйоле — Саббе, Ордоньєс, Мехеле, Де Кейпер — Оньєдіка, Ванакен, Яшарі — Тальбі, Жутгла, Цоліс.

Запасні: Якерс, Ромеро, Ветлесен, Верман, Нільссон, Скураш, Нільсен, Сіке, Спілерс, Кемпбелл.



Гра Астон Вілла — Брюгге почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.