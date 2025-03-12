Астон Вілла — Брюгге. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.03.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 12 березня, розпочавшись о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 в Англії Астон Віллі протистоятиме Брюгге (перша зустріч — 3:1).

СЕРЕДА, 12 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На шляху до чвертьфіналу плей-оф оновленої Ліги чемпіонів Астон Віллі залишилося зробити лише один крок — не втратити перевагу в два голи, здобуту тижнем раніше на Ян Брейделстадіон у Бельгії. Тоді команди швидко обмінялися голами Леона Бейлі й Максіма Де Кюйпера, після чого Брандон Мехеле уразив власні ворота, а Марко Асенсіо реалізував пенальті, поставивши в першому матчі крапку.

Колишні й нинішні підопічні Унаї Емері зазнали поразок лише в трьох із 19-ти домашніх поєдинків Ліги чемпіонів, тож керманичу бірмінгемців нерідко вдається змусити домашню атмосферу працювати на себе. Минулими вихідними ж "леви" гостювали в Брентфорда в АПЛ і гол найкращого бомбардира Оллі Воткінса (14-й у сезоні в усіх турнірах) приніс Астон Віллі мінімальну звитягу (1:0), важливу для продовження боротьби за місце в топ-4. Йдучи восьмим клуб відстає від четвертого Челсі на чотири очки, але всі суперники мають гру в запасі.

"Синьо-чорні" теж святкували виїзну перемогу на внутрішній арені. Продовжуючи переслідувати лідируючий у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії Генк (відставання в дев'ять очок), колектив Нікі Геєна скористався допомогою у вигляді двох голів Феррана Жутгли, які допомогли йому розібратися з Серкль Брюгге (3:1). З ідентичним рахунком Брюгге вдалося здивувати Аталанту на її полі в першому матчі 1/16 фіналу плей-оф ЛЧ, але є чимало простору для сумнівів із приводу того, що клуб спроможний повторити цей успіх сьогодні ввечері.

Бельгійська команда раніше вже доводила свою безстрашність на виїзді, у тому числі нав'язавши боротьбу Манчестер Сіті в ході основного етапу цієї кампанії єврокубка. Однак, клас виконавців, виступаючих за бірмінгемський колектив, значно вищий, і саме він має відіграти свою роль у вирішення питання їхнього виходу до наступного раунду. Там на переможця цієї пари вже очікує ПСЖ, який вчора драматично вибив із турніру одного з фаворитів, а саме Ліверпуль.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли можна поставити з коефіцієнтом 1.65, тоді як потенційний успіх Брюгге оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.30.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Унаї Емері, головний тренер Астон Вілли: "Це футбол, що завгодно може статися, і хід матчу може змінитися дуже швидко. На виїзді ми перемогли завдяки двом швидким діям у кінці. Ми готові, якщо знадобиться додатковий час і серія пенальті. Мусимо розділяти кожен турнір. Виклик у Лізі чемпіонів є значним — досягти чогось для клубу та вболівальників, для історії, і нас, як професіоналів".

Нікі Геєн, головний тренер Брюгге: "У нашій роздягальні все ще є місце для віри. Чи буде це легко? Звісно, ні, але ми переконані, що у футболі все можливо. Ми маємо забивати, хочемо забивати й саме так представимо себе на полі. В обох матчах [на основному етапі й тижнем раніше] у нас були шанси перемогти. Потрібно діяти сміливо, ефективно використовувати свої можливості та простір".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Астон Вілла: Мартінес — Дісасі, Конса, Мінгз, Дінь — Камара, Тілеманс — Бейлі, Роджерс, Рашфорд — Воткінс

Брюгге: Міньйоле — Саббе, Ордоньєс, Мехеле, Де Кюйпер — Оньєдіка, Яшарі — Тальбі, Ванакен, Цоліс — Жутгла

Не зіграють: Барклі — Меєр, Сейс

Під питанням: Асенсіо, Мартінес, Онана — ...

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