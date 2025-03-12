Кабелла зіграє з перших хвилин матчу-відповіді проти Боруссії Д

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Лілль та дортмундська Боруссія.

Французький Лілль та дортмундська Боруссія зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на стадіоні П'єр Моруа на тлі нічиєї в першій зустрічі 1:1.

Бруно Женезіо, у порівнянні з тією грою, залучив до стартового складу Кабеллу ліворуч в атаці.

Ніко Ковач, у свою чергу, використав із перших хвилин Антона в центрі оборони, тоді як Баєр гратиме ліворуч в атаці.

Лілль: Шевальє — Меньє, Діакіте, Александро, Ісмаїлі — Мукау, Андре, Буадді — Гаральдссон, Девід, Кабелла.

Запасні: Манноне, Каяр, Манді, Гудмундссон, Гомес, Сахрауї, Фернандес-Пардо, Баккер, Екпом, Гомеш, Мбаппе, Коссьє.



Боруссія Д: Кобель — Гросс, Антон, Шлоттербек, Р'єрсон — Забітцер, Джан — Адеємі, Брандт, Баєр — Гірассі.

Запасні: Маєр, Лісевські, Коуту, Бенсебаїні, Озджан, Рейна, Дюранвіль, Чуквуемека, Зюле, Ветьєн, Кабар, Байно-Гіттенс.



Гра Лілль — Боруссія Д почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.