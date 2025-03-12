Лілль — Боруссія Дортмунд. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.03.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 12 березня, розпочавшись о 19:45.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Франції Ліллю протистоятиме Боруссія Дортмунд (перша зустріч — 1:1).

СЕРЕДА, 12 БЕРЕЗНЯ, 19:45. СТАД П'ЄР МОРУА, ВІЛЬНЕВ Д'АСК. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДРО ШЕРЕР (ШВЕЙЦАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Націлившись на перший у своїй історії чвертьфінал плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, Лілль сьогодні ввечері прийматиме дортмундську Боруссію. Тижнем раніше, на БВБ Штадіон, команди не виявили сильнішого, обмінявшись голами Каріма Адеємі й Гакона Арнара Гаральдссона. Вчора ж визначився наступний суперник переможця цієї пари — в 1/4 фіналу плей-оф оновленого єврокубка французам або німцям протистоятиме Барселона, яка вибила з турніру Бенфіку.

Колектив Бруно Женезіо може похвалитися хорошою домашньої формою в поточній кампанії ЛЧ. На основному етапі Лілль удома впорався з мадридським Реалом (1:0), зіграв унічию з Ювентусом (1:1), здолав Штурм (3:2) і розтрощив Феєнорд (6:1). Це зіграло значну роль у прямому виході клубу до 1/8 фіналу плей-оф із сьомої сходинки турнірної таблиці, адже десять із 16-ти очок було здобуто саме на власному полі.

На внутрішній арені, на відміну від свого сьогоднішнього суперника, який минулої суботи зазнав домашньої поразки від Аугсбурга (0:1), "мастифи" завдяки 22-му в сезоні (всі турніри) голу Джонатана Девіда вдома впоралися з Монпельє (1:0). "Чорно-жовті" йдуть десятими в Бундеслізі, сімома очками поступаючись четвертому франкфуртському Айнтрахту, тоді як підопічні Женезіо перебувають на п'ятій сходинці Ліги 1, на п'ять очок відстаючи від другого Марселя.

Дортмундці в п'яти виїзних матчах Ліги чемпіонів-2024/25 здобули три перемоги (Брюгге, Динамо Загреб, Спортінг Лісабон) з ідентичним рахунком — 3:0, також зазнавши розгрому від мадридського Реала (2:5) і поступившись Болоньї (1:2). Тим не менш, очікуємо, що саме вони досягнуть наступного раунду турніру, хоч і далеко не без проблем. Свою роль у цьому має зіграти й єврокубковий досвід деяких гравців гостей.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ніко Ковача. Так, на перемогу Боруссії Дортмунд можна поставити з коефіцієнтом 2.68, тоді як потенційний успіх Лілля оцінюється показником 2.69. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.40. Прохід французів до наступної стадії оцінюється в 1.94, а німців — в 1.92.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Бруно Женезіо, головний тренер Лілля: "У нас виняткова серія результатів і ми хочемо, щоб вона тривала. Маємо прийняти цей виклик і насолоджуватися ним, зберігаючи спокій. Ми повинні зробити все можливе, і якщо зробимо це, то отримаємо позитивний результат. Ми схильні швидко забувати, що Боруссія була фіналістом Ліги чемпіонів минулого сезону, вибивши ПСЖ".

Ніко Ковач, головний тренер Боруссії Дортмунд: "Це буде дуже рівна гра. Проте, моя команда значно досвідченіша, і я сподіваюся, що е стане вирішальним фактором для того, щоб ми залишили поле з перемогою, незалежного від того, за 90 хвилин чи 120. Ми знаємо, які в нас шанси. Я оптимістично налаштований, але очевидно, що наші виступи мають стати кращими".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лілль: Шевальє — Меньє, Діакіте, Алекссандро, Гудмундссон — Андре, Буадді — Гаральдссон, Мукау, Мбаппе — Девід

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні — Гросс, Забітцер — Адеємі, Брандт, Байно-Гіттенс — Гірассі

Не зіграють: Жегрова — Свенссон, Нмеча

Під питанням: Сахрауї, Баккер — Чуквуемека

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1