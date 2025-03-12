Компані: Нічого не виграно, поки не виграно

Керманич Баварії прокоментував перемогу над Баєром.

Напередодні мюнхенська Баварія здолала леверкузенський Баєр у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Баєр — Баварія 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстер" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що хлопці сьогодні знову показали, наскільки вони голодні до того, чого хочуть досягти. Ми виграли, і я не хочу занадто захоплюватися цим. Я вважаю, що другий тайм був дуже цікавим. У першому таймі ми грали в наш звичайний пресинг, намагались проникнути глибше на половину суперників.

Ми знали, що у нас не буде багато моментів, але ми все одно створили кілька ще до перерви.

У другому таймі ми добре захищались, хоча у них було багато атакуючих гравців на полі. Але ми все одно наполегливо боролись, захищались, вибивали м’ячі — і все одно при цьому залишались небезпечними. Це був хороший баланс.

Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Інтером, але є ще кілька ігор між ними. Моє завдання — завжди готуватись до наступної гри.

Для мене перше, що потрібно зробити — це зробити великий комплімент хлопцям, які показали себе. Звичайно, ці дві перемоги важливі для нас — вони не вирішують долю сезону, але ми з великою повагою ставимось до Леверкузена. Було непросто з самого початку. Різниця в цифрах — це ще не все, але це були дві хороші гри з нашого боку.

Мотивація Гаррі, його особиста мотивація — це те, про що мені не потрібно багато говорити. Це допомагає, коли у вас є топ-гравець, який хоче бігати, хоче змагатись, із запалом гравець академії. Коли ти бачиш, як він готується до матчу, тоді, як тренер, ти залишаєшся спокійним. Не дивно, що він провів дві хороші гри проти Леверкузена.

Коли справи йдуть добре, я намагаюсь залишатись скромним у ці моменти. Ми виграли, але тут не було ніяких великих заяв, які можна було б зробити. Це так само, як і коли ми програємо, як це було з Бохумом. Ми повинні пройти через шторм, це частина роботи.

Я не буду зараз кататись на хвилі ажіотажу. Моя робота нічим не відрізняється від роботи гравців, ми повинні були здобути перемогу. Зараз фокус зміщується. Нічого не виграно, поки не виграно", — заявив бельгійський фахівець.

У наступному раунду мюнхенська Баварія зіграє проти міланського Інтера.