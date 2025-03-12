Баєр — Баварія 0:2 Відео голів та огляд матчу 11.03.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф Ліги чемпіонів, що відбувся 11 березня 2025 року.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів леверкузенський Баєр поступився мюнхенській Баварії з рахунком 0:2 та вилетів із розіграшу турніру.

Команда Венсана Компані доклала чимало зусиль для того, щоб першою забити в цій зустрічі та остаточно закрити дуель на тлі перемоги 3:0 на власному полі.

Щоправда зробити це Баварії вдалось лише на початку другого тайму, а отже бодай стартова половина зустрічі містила в собі якусь інтригу. А потім гості відзначились ще й удруге, тож вийшов розгромний рахунок за сумою двох зустрічей.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр — Баварія у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:

Баєр — Баварія 0:2 (перший матч – 0:3)

Голи: Кейн, 52, Девіс, 71

Баєр: Градецькі — Артур (Боніфейс, 66), Та, Ермосо, Інкап’є — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо (Буендія, 84) — Гарсія (Адлі, 66) — Шик.

Баварія: Урбіг — Лаймер (Станішич, 46), Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Горецка (Паління, 84), Кімміх — Олісе, Мусіала, Коман (Гнабрі, 58) — Кейн (Мюллер, 84).

Попередження: Ермосо — Лаймер, Кейн