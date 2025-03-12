Участь Мбаппе в поєдинку з Атлетіко в Лізі чемпіонів під питанням

Француз може пропустити матч-відповідь 1/8 фіналу плей-оф єврокубка.

Центральний нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе може не зіграти у виїзному матчі-відповіді проти Атлетіко в 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

Атлетіко Мадрид — Реал Мадрид. Напередодні

За даними видання Marca, днем раніше 26-річний француз приступив до передматчевого тренування з одноклубниками на півгодини пізніше. "Вершкові" заявили, що гравець спочатку провів спеціальне заняття в приміщенні, поза загальною групою.

Наразі немає точної інформації, чи зможе Мбаппе взяти участь у поєдинку з Атлетіко. Сьогодні, у день дербі, буде проведено медобстеження, яке й визначить долю нападника.

На рахунку Кіліана 28 голів і чотири асисти в 41-му матчі всіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, що перша зустріч завершилася на користь "вершкових" із рахунком 2:1. Другий поєдинок, 12 березня, розпочнеться о 22:00 за київським часом.