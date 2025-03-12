Атлетіко Мадрид — Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.03.2025

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА між собою у столиці Іспанії зустрінуться місцеві Атлетіко Мадрид та Реал Мадрид, щоб визначити на домашньому стадіоні "матрацників" володаря путівки до наступної стадії турніру.

СЕРЕДА, 12 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ВАНДА МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:2 (ВІДЕО)

Мадрид завмирає в очікуванні від другого акту єврокубкового та принципового протистояння між Атлетіко та Реалом. Перша зустріч подарувала неймовірну драму, а переможний гол Браїма Діаса на Сантьяго Бернабеу подарував "бланкос" мінімальну перевагу в рахунку перед вирішальною зустріччю. Але чи означає це, що все вирішено? Абсолютно ні! У мадридському дербі не буває прохідних матчів, а тим більше в Лізі чемпіонів, де кожен момент може змінити хід історії.

Реал Мадрид – король Ліги чемпіонів, і рекордна кількість трофеїв та статистика це підтверджують: "вершкові" вигравали кожне протистояння проти Атлетіко в ЛЧ, включаючи фінали 2014 та 2016 років. Підопічні Карло Анчелотті впевнено йдуть до чергового титулу, а їхній досвід та менталітет переможців роблять їх фаворитами. Але "вершкові" чудово розуміють, що Метрополітано – це зовсім інша історія. Тут на них чекає спекотна атмосфера, шалений пресинг та команда, яка не пробачає помилок. Особливо, якщо Антуан Грізманн та Хуліан Альварес знайдуть свою гру.

Атлетіко Мадрид – це справжні бійці. Їхній домашній стадіон – справжня фортеця: 28 років без домашніх поразок у плей-оф ЛЧ говорять самі за себе. Сімеоне та його команда знають, як творити дива, і вони вже тричі вибиралися з подібних ситуацій. Їхня безкомпромісність, дисципліна та шалена самовіддача можуть стати ключем до камбеку. Грізманн, який продовжує вражати в цьому сезоні, буде головною загрозою для оборони Реала, а Хуліан Альварес, автор фантастичного гола в першій грі, спробує знову залишити свій слід у цьому протистоянні.

Проте Атлетіко підходить до матчу-відповіді після неприємної поразки в чемпіонаті від Хетафе, що стало болючим ударом психологічному стану "матрацників. Виліт із Ліги чемпіонів стане ще більшим ударом, який може зламати "рохібланкос" цей вельми багатообіцяючий сезон. Вболівальники Атлетіко чекають від гравців своєї команди відповідної реакції на останні невдачі. Зрозуміло, що сьогодні ніхто й близько не може списувати колектив Сімеоне з рахунків, але досвід та єврокубкова історія на стороні Реала — із чим не посперечаєшся.

За версією букмекерів, незначними фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Дієго Сімеоне. Так, на перемогу Атлетіко в основний час пропонується коефіцієнт 2,56, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 2,71. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60. Прохід "матрацників до наступної стадії оцінюється в 3,50, а "вершкових" — в 1,30.