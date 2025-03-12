Інтер — Феєнорд 2:1 Відео голів та огляд матчу 11.03.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф Ліги чемпіонів, що відбувся 11 березня 2025 року.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів міланський Інтер удруге обіграв нідерландський Феєнорд та вийшов до наступного етапу розіграшу турніру.

Команда Сімоне Індзагі забила швидкий гол на власному полі й на цьому дуель можна було вважати закритою.

Феєнорд під завісу першого тайму зумів відігратись, проте це мало що вирішувало в двоматчевому протистоянні, тим паче, що вже після перерви "змії" забили знову й вирішили всі питання.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Феєнорд у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:

Інтер — Феєнорд 2:1 (2:0 — перший матч)

Голи: Тюрам, 8, Чалханоглу, 51 (пен) — Модер, 42 (пен)

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Біссек — Думфріс, Фраттезі (Ачербі, 84), Чалханоглу (Бастоні, 61), Мхітарян, Аугусто (Асллані, 61) — Таремі, Тюрам (Арнаутович, 71)

Феєнорд: Велленройтер — Рід (Мітчелл, 75), Белен, Ганцко, Буено — Модер, Смал, Іванушец (Редмонд, 75) — Хадж Мусса, Уеда (Карранса, 63), Сліті (Траунер, 63)

Попередження: Асллані, Тюрам — Смал