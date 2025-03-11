Інтер вдруге здолав Феєнорд на шляху до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Команда Сімоне Індзагі без будь-яких несподіванок довершила те, що розпочала у Роттердамі.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер вдруге здолав Феєнорд та здобув путівку до наступного раунду найпрестижнішого клубного турніру.

Рахунок у матчі було відкрито вже на 8-й хвилині завдяки зусиллям Маркуса Тюрама, що зміцнило позиції "нерадзуррі", але до перерви роттердамці повернули паритет на табло після реалізованого пенальті Якуба Модера.

Вже у другій половині зустрічі Інтер отримав свою нагоду пробити, якою успішно скористувався Хакан Чалханоглу. Це стало крапкою в цьому протистоянні — підопічні Сімоне Індзагі йдуть далі, а Феєнорд залишає турнір.

Нагадаємо, що суперником міланського Інтера у чвертьфіналі Ліги чемпіонів стане мюнхенська Баварія, яка пройшла в німецькому дербі леверкузенський Баєр.

*Інтер - Феєнорд 2:1 (2:0 — перший матч)

Голи: Тюрам, 8 Чалханоглу, 51 (пен) - Модер, 42 (пен)

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Біссек — Думфріс, Фраттезі (Ачербі, 84), Чалханоглу (Бастоні, 61), Мхітарян, Аугусто (Асллані, 61) — Таремі, Тюрам (Арнаутович, 71)

Феєнорд: Велленройтер — Рід (Мітчелл, 75), Белен, Ганцко, Буено — Модер, Смал, Іванушец (Редмонд, 75) — Хадж Мусса, Уеда (Карранса, 63), Сліті (Траунер, 63)

Попередження: Асллані, Тюрам — Смал