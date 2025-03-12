Трубін — після вильоту з Ліги чемпіонів: Кожен матч на цьому рівні є можливістю рости

Бенфіка з українцем вдруге поступилася Барселоні.

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін на своїй сторінці в Instagram висловився щодо вильоту з 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

Барселона — Бенфіка 3:1 Відео голів та огляд матчу 11.03.2025

Після поразки з рахунком 0:1 на власному полі лісабонські "орли" зазнали невдачі й у матчі-відповіді на виїзді.

"Ліга чемпіонів для нас завершується, але кожен матч на цьому рівні — це можливість рости. Цей сезон дав особисто мені новий досвід, нові виклики, нові висновки. Розчарування триває недовго. Робота — завжди. Попереду чемпіонат і Кубок, тепер фокус уваги там. Завершення одного шляху — початок іншого", — написав Трубін.

На рахунку 23-річного українця участь у 37-ми поєдинках усіх турнірів. Він пропустив 38 голів, 16 разів зберігши свої ворота "сухими".