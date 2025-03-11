Слот та Луїс Енріке "домовились" почати матч-відповідь без ротації

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Ліверпуль та ПСЖ.

Англійський Ліверпуль та французький Парі Сен-Жермен зіграють у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Енфілді на тлі перемоги "червоних" 1:0.

Арне Слот, після у порівнянні з першою грою, використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Луїс Енріке, у свою чергу, так само залишив стартовий склад без змін.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї — Салах, Жота, Діас.

Запасні: Ярош, Келлегер, Ендо, Нуньєс, К'єза, Джонс, Гакпо, Елліотт, Цимікас, Макконнелл, Кванса.



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Баркола, Дембеле, Кварацхелія.

Запасні: сафонов, Тенас, Кімпембе, Рамуш, Дуе, Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Бералдо, Мбає.



Гра Ліверпуль — ПСЖ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.