Грімальдо та Фрімпонг повернулись до стартового складу Баєра на матч-відповідь проти Баварії

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють леверкузенський Баєр та мюнхенська Баварія.

Леверкузенський Баєр та мюнхенська Баварія зіграють у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на БайАрені на тлі перемоги "Рекордмайстера" 3:0.

Хабі Алонсо, на тлі поразки від бременського Вердера (0:2), використав із перших хвилин Інкап'є на лівому фланзі оборони, тоді як Грімальдо гратиме над ним у півзахисті, а Фрімпонг розташується на протилежному фланзі. Паласіос гратиме в центрі поля.

Венсан Компані, у порівнянні з першою грою, залучив до стартового складу Урбіга до рамки воріт.

Баєр: Градецькі — Артур, Та, Ермосо, Інкап’є — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Гарсія — Шик.

Запасні: Коварж, Ломб, Гофманн, Андріх, Тапсоба, Буендія, Телла, Адлі, Боніфейс.



Баварія: Урбіг — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Горецка, Кімміх — Олісе, Мусіала, Коман — Кейн.

Запасні: Перец, Ульрайх, Гнабрі, Сане, Даєр, Палління, Іто, Геррейру, Бої, Відович, Мюллер, Станішич.



Гра Баєр — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.