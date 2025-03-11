Баєр — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 11.03.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 11 березня, розпочавшись о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Леверкузені Баєр зіграє з Баварією.

Баєр — Баварія

Вівторок, 11 березня, 22:00. Бай-Арена, Леверкузен. Пряма трансляція на Megogo

Леверкузенський Баєр повинен буде зробити один із найвидатніших камбеків в Лізі чемпіонів усіх часів, якщо вони хочуть вийти у чвертьфінал. 5 березня в першому матчі 1/8 фіналу господарі були розбиті баварцями з рахунком 0:3 після провалу в другому таймі.

Загалом, минулий тиждень став невдалим для "фармацевтів". Вони також програли Вердеру з рахунком 0:2 в чемпіонаті, і оскільки до кінця Бундесліги залишилося лише дев’ять ігор, було б дивом, якби вони відквитали відставання від Баварії, яке сягає вісім очок.

Поразка Леверкузена від Вердера стала для них першим домашнім програшем за 18 ігор – клуб тріумфував 13 разів за цей період – і вони перемагали в кожному з останніх чотирьох матчів на BayArena в Лізі чемпіонів, не пропустивши при цьому жодного м'яча.

В суботу в Бундеслізі Баварія також програла свій матч — Бохуму вдома 2:3, попри те, що комнада вигравала 2:0. До поразки від Бохума баварці не програвали в 10 матчах, перемагаючи вісім разів.

Команда Компані програла лише два з 12 останніх матчів на виїзді. Тож якщо вони втратять таку перевагу після першого матчу, то цей провал стане історичним.

Що стосується кадрової ситуації, то Баєр не зможе розраховувати на Вірца. Під питанням також участь Тапсоба. Ці гравці отримали пошкодження в грі з Вердером.

Баварія не розраховуватиме на Ноєра, тож у воротах мюнхенців зіграє його дублер Йонас Урбіг.

Орієнтовні склади:

Баєр: Ковар — Мукіеле, Та, Інкап'є; Фрімпонг — Джака, Паласіос, Грімальдо — Телла, Адлі — Боніфаці

Баєр: Урбіг — Станісич, Упамекано, Кім, Геррейро — Горецька, Кімміх — Олісе, Мусіала, Коман — Кейн.

Очні матчі:



