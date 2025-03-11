Женезіо: У Боруссії Д більш досвідченіші гравці, ніж у Лілля

Наставник "догів" поділився своїми думками перед грою проти "джмелів".

Головний тренер Лілля Бруно Женезіо прокоментував майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

"У нас виняткова серія результатів, і ми хочемо, щоб вона тривала. Ми маємо провести матч і насолоджуватися ним, зберігаючи спокій. Ми повинні зробити все можливе, і якщо ми це зробимо, ми отримаємо позитивний результат.

Ми схильні швидко забувати, що Дортмунд був фіналістом Ліги чемпіонів минулого сезону і що Боруссія вибила ПСЖ, щоб потрапити туди. У них більш досвідченіші гравці, ніж у нас. Шанси 50 на 50.

Досвід певних ситуацій у матчах на вибування полегшує їхнє розуміння, дозволяє виявити щось позитивне. Ви повинні бути впевнені в собі та демонструвати спокій та врівноваженість, щоб підготуватися до таких матчів.

Можливість історичного виходу до чвертьфіналу? Небезпечно думати про це, а не про саму гру. Історичний аспект для клубу стане наслідком того, що ми зробимо на полі. Ми не повинні змінювати перебіг подій. Коли ми досягнемо мети на полі, ми зможемо насолодитися цим моментом", — наводить слова Женезіо прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Лілль – Боруссія Д відбудеться завтра, 12 березня, о 19:45 за Києвом. У першій грі була зафіксована нічия (1:1).