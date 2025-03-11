Емері: Ми виграли перший матч проти Брюгге, але гра може змінитись дуже швидко

Наставник "левів" поділився своїми думками перед грою з Брюгге.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Брюгге.

"Нічого не змінюється. Ми дуже поважаємо Брюгге. У нас є свій досвід, у мене та у гравців, у нашій кар'єрі. Завтра може статися все, що завгодно. Це матч, і за 90 хвилин може статися багато чого. Гра може змінитись дуже швидко.

Ми виграли першу гру, але ми виграли на останніх хвилинах. Висновок для нас — дотримуватися тієї ж схеми гри, яка була. Завтра у матчі-відповіді на нас чекає ще 90 хвилин. Ми готові боротись. Ми також будемо готові у разі додаткового часу, і ми готові, якщо нам знадобиться серія пенальті.

Уболівальники знають важливість цих матчів. Навколишнє середовище, що допомагає і підтримує нас, дуже важливе для мотивації, наснаги та підштовхує нас показати все найкраще і досягати таких результатів. Їхня енергія – це наша енергія. Завтра на Вілла Парк буде дійсно особливий момент, і ми повинні бути разом.

Ми маємо свої завдання, своє бачення того, як ми хочемо підвищити свій рівень і досягти різних цілей. Ми зараз розвиваємось. Грати в Лізі чемпіонів – чудово, але моя мета – стабільно виступати в Європі та Лізі чемпіонів. Все, чого ми досягаємо, це тому, що ми знаходимося на новому шляху. Це нова вимога, починаючи з власників, з клубу, починаючи з усього, що ми намагаємося встановити всередині.

Втримати це важко. Це виклик, який я поставив собі. Все, що ми робимо, сподіваємося зберегти надовго. Я знаю, що після того, як клуб виграв Кубок європейських чемпіонів, вони довгий час не відповідали вимогам, які ми зараз ставимо: бути в Європі, бути претендентом на трофеї. Все, що ми робимо, важливо, але я хочу більшого", — наводить слова Емері прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Астон Вілла – Брюгге відбудеться завтра, 12 березня, о 22:00. У першій грі "леви" були сильнішими — 3:1.