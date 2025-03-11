Енріке: Мій підхід на Ліверпуль не змінюється, але правда в тому, що наразі ми вибуваємо

Керманич ПСЖ висловився про майбутній матч-відповідь з Ліверпулем у Лізі чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА між собою на Енфілді зустрінуться місцевий Ліверпуль та французький ПСЖ, щоб визначити володаря путівки до наступної стадії турніру.

Головний тренер паризького гранда Луїс Енріке поділився очікуваннями від майбутнього вирішального протистояння з лідером АПЛ.

"Ми провели тиждень у звичному режимі [після першого матчу]. Розібрали гру проти Ліверпуля, потім підготувалися до матчу з Ренном. Проведемо тренування, а у вівторок – гра. Мій підхід не змінюється, але правда в тому, що на даний момент ми вибуваємо. У нас є лише один варіант – виходити на поле, щоб перемогти, хоча це те, що ми зробили б у будь-якому випадку.

Жоден гравець нашої команди не відмовиться грати на Енфілді. Це легендарний стадіон в історії європейського футболу. Це величезна мотивація як для футболістів, так і для команди. Ми хочемо показати, що здатні провести чудовий матч на полі Ліверпуля.

Наша мета зрозуміла – намагатися бути кращими за суперника. Грати на виїзді завжди важко, але ми прагнемо контролювати ситуацію. Для нас усе починається з футболу: ми знаємо, що робимо добре і що потрібно покращити. Наша основа – це контроль м’яча, і вже від цього будемо відштовхуватися у ході гри.

Я просто сподіваюся, що найважливіший матч ще попереду [цього сезону]. У вівторок одна команда вилетить, і я сподіваюся, що це буде не ПСЖ. Від першої хвилини і ще під час розминки наша установка буде очевидною: ми хочемо виграти цей матч", — цитує слова Луїса Енріке офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь Ліверпуль — ПСЖ відбудеться у вівторок, 11 березня, о 22:00 за київським часом. Перша гра у Парижі завершилася з мінімальним рахунком на користь "червоних" (1:0).