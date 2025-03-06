Тренер Бенфіки: Результат матчу з Барселоною міг бути іншим

Бенфіка не використала гру у більшості.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Бруну Лаже висловився після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з каталонською Барселоною (0:1). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми могли відкрити рахунок вже на 20-й секунді матчу. У кінцівці був ще один чудовий шанс. У нас були хороші моменти протягом всього матчу, результат міг бути іншим.

Ми повинні занести собі в актив те, що ми зробили проти чудової команди, і відновитися якомога швидше. Ми поїдемо в Барселону, щоб перемогти і вийти в наступний раунд — саме про це ми говорили в роздягальні", — сказав Лаже.

Зазначимо, що починаючи з 22-ї хвилини зустрічі, Бенфіка грала у більшості через вилучення захисника Барселони Пау Кубарсі.

Матч-відповіді між Барселоною та Бенфікою відбудеться 11-го березня, о 19:45 за київським часом.