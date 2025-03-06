Кварацхелія: Ми показали Ліверпулю, що були кращими за них

Результат на табло.

Вінгер французького ПСЖ Хвіча Кварацхелія висловився про поразку в першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Ліверпуля (0:1). Цитує грузина RMC Sport.

"У нас було багато моментів, щоб забити. Ми показали їм, що сьогодні були кращими. Ми заслуговували на перемогу або хоча б нічию, але це футбол. Ми будемо готуватися до матчу-відповіді, буде складно на Енфілді. Потрібно зіграти так само і забити гол.

Я був дійсно засмучений, що мій гол скасували, але мені потрібно продовжувати працювати, і результати прийдуть — і для команди, і для мене", — заявив Хвіча.

Матч-відповіді між Ліверпулем та ПСЖ відбудеться 11-го березня, о 22:00 за київським часом.