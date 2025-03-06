Індзагі — про перемогу над Феєнордом: Я і мій штаб отримали задоволення

Впевнена перемога Інтера.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над Феєнордом (2:0) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Цитує італійського фахівця La Gazzetta dello Sport.

"Матч-відповіді через шість днів, а перед цим у нас буде гра в чемпіонаті. Перший тайм залишився за нами, але другий пройде наступного вівторка на Джузеппе Меацца. Проте, я дуже задоволений хлопцями. Вони були сильні, їм було нелегко на такому спекотному стадіоні.

Я і мій штаб отримали задоволення. Але тут нас судять кожні два дні, тож ми повинні продовжувати в тому ж дусі. Сьогодні у нас були травмовані чотири з п'яти лівих захисників, Бастоні провів чудову гру. Це центральний захисник світового класу, який пристосовується і йде на жертви — це говорить про широкі можливості, а це те, що завжди потрібно тренеру", — сказав Індзагі.

Матч-відповіді між Інтером та Феєнордом відбудеться 11-го березня, о 22:00 за київським часом.