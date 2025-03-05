Феєнорд — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу 05.03.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 5 березня 2025 року.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів міланський Інтер вирушив у гості до Феєнорда, де здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Команда Робіна ван Персі зустрілася з величезними кадровими проблемами напередодні цього протистояння, чим успішно скористалися "нерадзуррі", підтвердивши статус фаворита.

На 38-й хвилині Маркус Тюрам відкрив рахунок, а вже у другому таймі Лаутаро Мартінес подвоїв перевагу гостей.

У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера, яка ставить Феєнорд у скрутне становище перед матчем-відповіддю в Італії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Феєнорд — Інтер у рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Феєнорд — Інтер 0:2

Голи: Тюрам, 38, Мартінес, 50

Феєнорд: Велленройтер — Мітчелл, Белен, Ганцко, Буено — Модер, Смал, Пайшан — Хадж Мусса, Ка, Осман

Інтер: Мартінес (Арнаутович, 81) — Павар, де Врей (Біссек, 72), Ачербі — Думфріс, Барелла (Фраттезі, 72), Асллані (Чалханоглу, 81), Зелінські, Бастоні — Мартінес (Арнаутович, 81), Тюрам (Таремі, 62)

Попередження: Мітчелл, Велленройтер, Осман — Бастоні, Арнаутович