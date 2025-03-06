Слот: У нас був тільки один варіант — захищатися так, як ми це зробили

Неймовірна перемога "червоних".

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував мінімальну перемогу над ПСЖ (1:0) в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить BBC.

"Сьогодні було багато спільного з матчем проти Манчестер Сіті — ще однією командою, яка здорово працює з м'ячем і має чудових вінгерів, які домінують над опонентами один на один.

Я перед матчем говорив, що нам не вдасться домінувати в плані володіння м'ячем. І я можу звинувачувати своїх футболістів тільки в тому, що ми чотири, п'ять або шість разів непогано виходили вперед й отримували абсолютно відкриті атаки, але останній дотик нас підводив. Можливо, так відбувалося через втому від такого обсягу роботи в захисті. Часом у таких випадках буває важко.

Якщо подивитися на основну статистику, вона покаже, що ПСЖ і так був номером один у Лізі чемпіонів, а він вже зіграв з Атлетіко, Манчестер Сіті, Баварією та Арсеналом. Мати найкращу статистику після матчів із такими сильними суперниками — це багато про що говорить.

У нас був тільки один варіант — захищатися так, як ми це зробили. Сподіваємося, що на Енфілді нам допоможуть наші фанати. Нам знадобиться підтримка в дворазовому обсязі", — сказав Слот.

Матч-відповіді між Ліверпулем та ПСЖ відбудеться 11-го березня, о 22:00 за київським часом.