Трубін удруге за сезон зіграє з перших хвилин проти Барселони

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лісабонська Бенфіка та каталонська Барселона.

Лісабонська Бенфіка та каталонська Барселона зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Да Луж.

Бруну Лаже, на тлі нічиєї проти французького Монако (3:3), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців з Анатолієм Трубіним у рамці воріт.

Ганс-Дітер Флік, після розгрому баскського Реала Сосьєдад (4:0), залучив до стартового складу Мартінеса та Бальде в обороні, тоді як де Йонг гратиме в опорній зоні.

Бенфіка: Трубін — Араужу, Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Баррейру, Кекчю — Актюркоглу, Павлідіс, Шельдеруп.

Запасні: Соареш, Кабрал, Белотті, Престіанні, Даль, Сантуш, Фелікс, Байрамі, Санчеш, Пріоште.



Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовські.

Запасні: Пенья, Кочен, Араухо, Торрес, Фаті, Торре, Фермін, Касадо, Віктор, Гарсія, Форт, Ж. Мартін.



Гра Бенфіка — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.