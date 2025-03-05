Павар, Асллані та Зелінські гратимуть із перших хвилин проти Феєнорда

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють ротердамський Феєнорд та міланський Інтер.

Ротердамський Феєнорд та міланський Інтер зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Де Кейпі.

Робін ван Персі, після нічиєї проти італійського Мілана (1:1), залучив до стартового складу Мітчелла на правому фланзі захисту, тоді як Карранса та Осман долучаться до атаки.

Сімоне Індзагі, на тлі нічиєї проти неаполітанського Наполі (1:1), використав із перших хвилин Павара та де Врея в трійці центральний захисників, тоді як Асллані, Зелінські та Бастоні гратимуть у центральній вісі.

Феєнорд: Велленройтер — Мітчелл, Белен, Ганцко, Буено — Модер, Смал, Пайшан — Хадж Мусса, Карранса, Осман.

Запасні: Андреєв, Ка, Уеда, Іванушец, 'Т Занд, Плюг, Гірстгове, Редмонд, Сліті, Краейвелд.



Інтер: Х. Мартінес — Павар, де Врей, Ачербі — Думфріс, Барелла, Асллані, Зелінські, Бастоні — Л. Мартінес, Тюрам.