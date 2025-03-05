Феєнорд — Інтер. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 05.03.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 5 березня, розпочавшись о 19:45.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Роттердамі місцевий Феєнорд зустрінеться з Інтером.

СЕРЕДА, 5 БЕРЕЗНЯ, 19:45. СТАДІОН ФЕЄНОРД "ДЕ КЕЙП", РОТТЕРДАМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Звільнення головного тренера Браяна Пріске перед першим матчем 1/16 фіналу плей-оф оновленого єврокубка не завадило Феєнорду створити сенсацію, вибивши з Ліги чемпіонів Мілан. Під керівництвом Паскаля Боссхарта роттердамці здобули домашню перемогу з рахунком 1:0, тоді як на виїзді зіграли внічию (1:1), вперше з 1974 року діставшись цієї стадії ЛЧ/КЄЧ.

Уникнувши поразок у всіх чотирьох поєдинках (2В, 2Н) на чолі з виконувачем обов'язків керманича, у Роттердамі визначилися з повноправним наступником Пріске, яким став Робін ван Персі. На посаді головного тренера Феєнорда він дебютував не надто вдало. Минулої суботи в Ередивізі команда вдома не впоралася з НЕКом (0:0), хоч і мала помітну перевагу за грою.

Інтер дістався 1/8 фіналу плей-оф, фінішувавши четвертим у загальній турнірній таблиці основного етапу. На відміну від свого сьогоднішнього суперника, "нерадзуррі" продовжують вести боротьбу за чемпіонство. Минулої суботи підопічні Сімоне Індзагі могли зробити солідний крок назустріч Скудетто, але не втримали мінімальної переваги над Наполі, зігравши внічию на виїзді (1:1).

Навіть маючи домашні успіхи у вигляді звитяг над Баварією (3:0) і Міланом (1:0), Феєнорд все одно підходить до цього поєдинку в статусі андердога. Не додає позитиву колективу з Роттердама й відсутність понад десяти гравців. Очікуємо, що клас і досвідченість виконавців усе ж мають допомогти Інтеру не повторити долі іншого міланського гранда.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.56, тоді як потенційний успіх Феєнорда оцінюється показником 6.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.30.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Робін ван Персі, головний тренер Феєнорда: "Мої гравці в хорошій формі, вони добре тренувалися і з оптимізмом дивляться на те, що на них чекає попереду. Я думаю, що ми трохи більше будемо володіти м'ячем, але це не обов'язково означає, що ми створимо більше моментів. У цьому й полягає завдання. І важливо уважно стежити за загрозами з боку Інтера, бо їхня сила — у переходах з оборони в атаку".

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "Хлопці знають, що перший матч має величезне значення для забезпечення виходу до наступного раунду. Нам потрібно провести чудову гру, і я все ще думаю про найкращі рішення, які дозволять досягти цього. У нас є кілька невеликих проблем, які потрібно вирішити, але я бачу готовність колективу".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Феєнорд: Велленройтер — Мітчелл, Белен, Ганцко, Буено — Хадж Мусса, Іванушец, Смал — Осман, Карранса, Пайшао

Інтер: Х. Мартінес — Павар, Ачербі, Бастоні, Біссек — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян — Л. Мартінес, Тюрам

Не зіграють: Бейлов, Гонсалес, Хван, Міламбо, Модер, Ньївкоп, Рід, Стенгс, Тімбер, Траунер, Уеда, Зеррукі — К. Аугусто, Дарміан, Дімарко, Зоммер, Залевські

Під питанням: ... — Чалханоглу

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