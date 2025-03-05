Зінченко: Ейндговен назавжди в моєму серці

Лондонський Арсенал напередодні розгромив нідерландський ПСВ у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.
ПСВ — Арсенал 1:7 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри захисник "канонірів" Олександр Зінченко прокоментував успіх власної команди.
"Що за ніч. Дякуємо за підтримку. Безпечної дороги додому, "каноніри".
Ейндговен — це особливе місце для мене. Назавжди в моєму серці", — залишив допис у соціальних мережах український виконавець.
Нагадаємо, що Зінченко був гравцем ПСВ на правах оренди з англійського Манчестер Сіті в сезоні-2016/17 та провів за клуб 17 матчів, зробивши чотири гольові передачі.
Матч-відповідь поміж лондонським Арсеналом та нідерландським ПСВ відбудеться 12 березня.