Зінченко: Ейндговен назавжди в моєму серці

Захисник Арсеналу прокоментував перемогу над ПСВ.

Лондонський Арсенал напередодні розгромив нідерландський ПСВ у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

ПСВ — Арсенал 1:7 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "канонірів" Олександр Зінченко прокоментував успіх власної команди.

"Що за ніч. Дякуємо за підтримку. Безпечної дороги додому, "каноніри".

Ейндговен — це особливе місце для мене. Назавжди в моєму серці", — залишив допис у соціальних мережах український виконавець.

Нагадаємо, що Зінченко був гравцем ПСВ на правах оренди з англійського Манчестер Сіті в сезоні-2016/17 та провів за клуб 17 матчів, зробивши чотири гольові передачі.

Матч-відповідь поміж лондонським Арсеналом та нідерландським ПСВ відбудеться 12 березня.