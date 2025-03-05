Бош: Боляче, принизливо і несподівано

Керманич ПСВ прокоментував поразку від Арсеналу.

Напередодні нідерландський ПСВ зазнав розгромної поразки від лондонського Арсеналу у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

ПСВ — Арсенал 1:7 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "сільських" Петер Бош прокоментував виступ власної команди.

"Боляче, принизливо і несподівано. Те, що ти не виграв у Арсеналу, це може статись із кожним, але те, як ми програли — це не добре.

Було два моменти, коли це могла б стати геть інша гра. Момент, коли Сайбарі влучив у поперечину, і момент, коли цей хлопець у них ліворуч у захисті міг отримати другу жовту картку.

У перерві моє послання було наступним: шукайте рахунок 2:3, тому що тоді це ця гра почнеться наново. Ось тільки після цього все пішло не так, як було треба.

Так, мої гравці в певний момент схилили голови. Програвати боляче, і це впливає на гравців — як молодих, так і досвідчених. Проте було б геть кепсько, якби це не впливало на них узагалі.

Але ні, я не відчуваю, що моя команда мене підвела. Ми разом починали тут багато років тому, разом досягли великих успіхів, і зараз ми разом переживаємо спад. Було б смішно, якби я звинувачував їх зараз. Звичайно, вони роблять помилки, але це зовсім інше.

Ми повинні підняти голови. У суботу на нас чекає Геренвен. Ми на другому місці в лізі, і хочемо там принаймні залишитись", — заявив нідерландський фахівець.

Матч-відповідь поміж лондонським Арсеналом та нідерландським ПСВ відбудеться 12 березня.