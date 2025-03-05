Головний тренер Брюгге — про поразку від Астон Вілли: Ефективність була вирішальною

Бельгійцям доведеться докласти чимало зусиль, щоб не вилетіти з Ліги чемпіонів.

​Головний тренер Брюгге Нікі Геєн дав свій коментар щодо поразки від Астон Вілли в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

Брюгге — Астон Вілла 1:3 Відео голів та огляд матчу 04.03.2025

Бельгійцям не вдалося уникнути поразки на власному полі, хоча до 83-ї хвилини зустрічі на табло був нічийний рахунок 1:1.

"Ефективність була вирішальною. Ми мали найкращі шанси. У них є хороша перемога, незважаючи на шанси, які були в нас. Тепер нам потрібно забити два гола. Але якщо зробити це швидко, як вони зробили вчора, що завгодно може статися", — цитує Геєна офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь у Бірмінгемі відбудеться наступної середи, 12 березня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.