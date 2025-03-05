Емері: Брюгге сильно тиснув, але ми фантастично боролися

Керманич Астон Вілли дав свій коментар після перемоги в поєдинку Ліги чемпіонів.

​Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився щодо звитяги над Брюгге в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

Брюгге — Астон Вілла 1:3 Відео голів та огляд матчу 04.03.2025

Зустріч ішла до нічиєї, але протягом останніх десяти хвилин основного часу представник АПЛ відзначився двома голами, досягнувши бажаного результату.

"Це Ліга чемпіонів, кожен матч дуже важкий. Ця перемога дуже важлива. Брюгге продемонстрував свою якість. Вони сильно тиснули, але ми фантастично боролися. Отримали цей результат завдяки нашій здатності вести боротьбу. Гравці постійно думали про те, як ми можемо виграти в цьому матчі.

Ми спробуємо розвинути вчорашній результат, використовуючи цей фундамент. Із новим планом на гру намагатимемося домінувати. Вони виграли в Аталанти, ми це знаємо. Будемо намагатися грати ще краще", — цитує Емері офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь у Бірмінгемі відбудеться наступної середи, 12 березня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.