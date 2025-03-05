Едегор: Пишаюсь тим, що гравці Арсеналу змогли відійти після двох останніх матчів

Півзахисник Арсеналу прокоментував перемогу над ПСВ.

Лондонський Арсенал напередодні розгромив нідерландський ПСВ у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

ПСВ — Арсенал 1:7 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "канонірів" Мартін Едегор прокоментував успіх власної команди.

"Це була дійсно чудова гра всієї команди. Ми дуже добре йшли вперед, атакували, забивали голи і створювали моменти.

Коли ти граєш на цій стадії Ліги чемпіонів, це завжди важко, особливо на виїзді. Я вважаю, що ми виконали неймовірну роботу, щоб досягти такого результату. Я дуже пишаюсь тим, що всі змогли відійти після двох останніх матчів. Це була хороша гра у нашому виконанні.

Це важко пояснити, але ми наполегливо працювали над тим, щоб покращити гру після двох останніх матчів. Ті виступи були недостатньо добрими у нашому виконанні. Ми наполегливо працювали щодня на тренуваннях, і сьогодні ви побачили, на що ми здатні. Сподіваюсь, ми зможемо продовжити в тому ж дусі.

Це мислення команди. Ми завжди хочемо більшого і знаємо, наскільки важливий кожен гол. Сьогодні ми досягли дійсно хорошого результату, і, очевидно, ми задоволені цим.

Нванері? Уже зараз це дивовижний гравець! Він і Майлз Льюїс-Скеллі, ви бачите, що вони зробили в цьому сезоні — для їхнього віку це неймовірно. Так що так, я дуже радий, що вони в команді, і мені подобається грати з ними", — заявив норвезький виконавець.

Матч-відповідь поміж лондонським Арсеналом та нідерландським ПСВ відбудеться 12 березня.