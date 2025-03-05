Артета: Попросили гравців взяти на себе ініціативу

Керманич ПСВ прокоментував перемогу над ПСВ.

Лондонський Арсенал напередодні розгромив нідерландський ПСВ у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

ПСВ — Арсенал 1:7 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував успіх власної команди.

"Це величезний результат, який було здобуто далеко від нашого дому в турнірі, який ми дуже любимо, і за яким ми сумували багато років. Це дійсно особливий вечір для нас.

Мені дуже сподобався матч, тож дякую гравцям за їхню гру. Те, як ми це зробили, те, як ми грали, і голи, які ми забили, — це був особливий вечір. Ми можемо насолоджуватись сьогоднішнім вечором, тому що це була вражаюча гра і неймовірний рахунок.

Ми попросили гравців взяти на себе ініціативу. Коли ви дістаєтесь таких високих етапів, ви дійсно повинні грати до останнього, любити цю гру і йти до мети.

Сьогодні у нас був захисник Майлз Льюїс-Скеллі, який віддав передачу на протилежного вінгера Нванері, який забив гол. У нас також є Юррієн Тімбер, який забив головою, будучи фланговим захисником. У нас є Ріккардо Калафіорі, який робить забігання як "дев’ятка" і забиває неробочою правою ногою. Ось про що я говорю: рух, сміливість і гра так, як ми хочемо грати.

Едегор? Ви могли б сказати, що він теж був розкутим, насолоджувавсь грою і мав ту енергію, коли він стає гравцем, який робить різницю. Я дуже радий, що в такий великий вечір, як цей, виходить на поле в якості капітана і показує таку гру", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж лондонським Арсеналом та надіерландським ПСВ відбудеться 12 березня.