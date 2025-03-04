Ісмаїлі — у стартовому складі Лілля на перший матч проти Боруссії Д

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють дортмундська Боруссія Д та Лілль.

Дортмундська Боруссія Д та французький Лілль зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на стадіоні Зігналь-Ідуна-Парк.

Ніко Ковач, після перемоги над Санкт-Паулі (2:0), використав із перших хвилин Р'єрсона та Свенссона на флангах оборони, тоді як Брандт та Байно-Гіттенс гратимуть під нападником.

Бруно Женезіо, на тлі поразки від Парі Сен-Жермен (1:4), залучив до стартового складу Ісмаїлі на лівому фланзі захисту, тоді як Буадді гратиме в центрі поля, а Гаральдссон та Мбаппе розташуються під нападником Девідом.

Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Свенссон — Забітцер, Гросс — Адеємі, Брандт, Байно-Гіттенс — Гірассі.

Запасні: Маєр, Коуту, Антон, Бенсебаїні, Озджан, Рейна, Баєр, Дюранвіль, Зюле.



Лілль: Шевальє — Меньє, Діакіте, Александро, Ісмаїлі — Мукау, Андре, Буадді — Гаральдссон, Мбаппе — Девід.

Запасні: Манноне, Каяр, Манді, Гудмундссон, Гомес, Кабелла, Фернандес-Пардо, Баккер, Екпом, Гомеш, Коссьє, Лашааб.



Гра Боруссія Д — Лілль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.