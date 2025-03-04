Боруссія Дортмунд — Лілль. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 04.03.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 4 березня, о 22:00.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Дортмунді зустрінуться місцева Боруссія та французький Лілль.

БОРУССІЯ ДОРТМУНД — ЛІЛЛЬ

ВІВТОРОК, 4 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ЗІГНАЛЬ ІДУНА ПАРК, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ РЕФЕРІ — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Перше коло німецької Бундесліги дортмундська Боруссія провела м'яко кажучи не найкращим чином, хоча в Лізі чемпіонів "джмелі" виглядали досить впевнено. Тим не менш, дортмундська команда так і не змогла прилаштуватися до вимог молодого фахівця Нурі Шахіна, який був звільнений наприкінці січня. А вже на початку лютого тренерський місток дортмундців зайняв хорват Ніко Ковач, відомий по роботі з мюнхенською Баварією та Вольфсбургом.

Після поразок від Штутгарта (1:2) та Бохума (0:2) в чемпіонаті Німеччини, футболісти БД та хорватський фахівець судячи за все почали набагато краще розуміти один одного. Підопічні Ковача вщент розбили берлінський Уніон (6:0), обіграли непоступливий Санкт-Паулі (2:0) та впевнено здолали лісабонський Спортінг на шляху до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (3:0 і 0:0). В останніх п'яти матчах у "джмелів" лише одна поразка при трьох перемогах. До того ж команда вперше цього сезону здобула дві перемоги поспіль в чемпіонаті. Не зайвим буде нагадати, що Боруссія під керівництвом Ковача зіграла в останніх п'яти матчах чотири рази "на нуль". За Шахіна таких результатів не було.

Окремо треба відзначити найнебезпечнішу зброю Боруссії Д — нападника Серу Гірассі. Форвард очолює список найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів цього сезону, записавши на свій рахунок відразу десять голів у десяти матчах ЛЧ. До того ж, 28-річний гвінеєць за один сезон чемпіонської ліги забив більше голів ніж це вдавалося Роберту Левандовські у жовто-чорній футболці. Протягом всього розіграшу Ліги чемпіонів Гірассі оформив цілих три дублі, один із яких у ворота Барселони. Фантастичний показник!

Виходячи з вищесказаного, французький Лілль має не багато шансів на перемогу в Дортмунді. Однак списувати з рахунків "догів" безумовно не варто. На те вони і "доги", щоб вгризатися в своїх суперників та битися до останнього. До того ж не тільки завдяки своєму характеру Лілль вийшов напряму в 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Обіграти мадридський Реал (1:0) та Атлетіко (3:1), знищити роттердамський Феєнорд (6:1) не може бути звичайною випадковістю. У цього колективу точно є якість та жага до перемог.

В чемпіонаті Франції Лілль наразі посідає 5 місце в турнірній таблиці, відстаючи від зони ЛЧ лише на два пункти. В останньому матчі Ліги 1 Лілль без шансів поступився флагману французького футболу ПСЖ (1:4). Загалом в останніх 5 матчах чемпіонату "доги" здобули три перемоги та двічі програли. В свою чергу у Кубку Франції команда Бруно Женезіо сенсаційно поступилася представнику Ліги 2 Дюнкерку у серії післяматчевих пенальті.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ніко Ковача. Так, на перемогу Боруссії Д можна поставити з коефіцієнтом 1.67, тоді як потенційний успіх Брюгге оцінюється показником 4.95. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.1.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Головний тренер Боруссії Д Ніко Ковач: "Лілль грає у дуже різнобічний футбол. Це вимагатиме від нас великої сили та концентрації. Вони не просто так потрапили до вісімки найкращих та обіграли Реал Мадрид. Це буде важкий матч".

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