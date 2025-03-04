Боруссія Дортмунд — Лілль. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 04.03.2025

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Дортмунді зустрінуться місцева Боруссія та французький Лілль.
БОРУССІЯ ДОРТМУНД — ЛІЛЛЬ
ВІВТОРОК, 4 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ЗІГНАЛЬ ІДУНА ПАРК, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ РЕФЕРІ — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.
Перше коло німецької Бундесліги дортмундська Боруссія провела м'яко кажучи не найкращим чином, хоча в Лізі чемпіонів "джмелі" виглядали досить впевнено. Тим не менш, дортмундська команда так і не змогла прилаштуватися до вимог молодого фахівця Нурі Шахіна, який був звільнений наприкінці січня. А вже на початку лютого тренерський місток дортмундців зайняв хорват Ніко Ковач, відомий по роботі з мюнхенською Баварією та Вольфсбургом.
Після поразок від Штутгарта (1:2) та Бохума (0:2) в чемпіонаті Німеччини, футболісти БД та хорватський фахівець судячи за все почали набагато краще розуміти один одного. Підопічні Ковача вщент розбили берлінський Уніон (6:0), обіграли непоступливий Санкт-Паулі (2:0) та впевнено здолали лісабонський Спортінг на шляху до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (3:0 і 0:0). В останніх п'яти матчах у "джмелів" лише одна поразка при трьох перемогах. До того ж команда вперше цього сезону здобула дві перемоги поспіль в чемпіонаті. Не зайвим буде нагадати, що Боруссія під керівництвом Ковача зіграла в останніх п'яти матчах чотири рази "на нуль". За Шахіна таких результатів не було.
Окремо треба відзначити найнебезпечнішу зброю Боруссії Д — нападника Серу Гірассі. Форвард очолює список найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів цього сезону, записавши на свій рахунок відразу десять голів у десяти матчах ЛЧ. До того ж, 28-річний гвінеєць за один сезон чемпіонської ліги забив більше голів ніж це вдавалося Роберту Левандовські у жовто-чорній футболці. Протягом всього розіграшу Ліги чемпіонів Гірассі оформив цілих три дублі, один із яких у ворота Барселони. Фантастичний показник!
Виходячи з вищесказаного, французький Лілль має не багато шансів на перемогу в Дортмунді. Однак списувати з рахунків "догів" безумовно не варто. На те вони і "доги", щоб вгризатися в своїх суперників та битися до останнього. До того ж не тільки завдяки своєму характеру Лілль вийшов напряму в 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Обіграти мадридський Реал (1:0) та Атлетіко (3:1), знищити роттердамський Феєнорд (6:1) не може бути звичайною випадковістю. У цього колективу точно є якість та жага до перемог.
В чемпіонаті Франції Лілль наразі посідає 5 місце в турнірній таблиці, відстаючи від зони ЛЧ лише на два пункти. В останньому матчі Ліги 1 Лілль без шансів поступився флагману французького футболу ПСЖ (1:4). Загалом в останніх 5 матчах чемпіонату "доги" здобули три перемоги та двічі програли. В свою чергу у Кубку Франції команда Бруно Женезіо сенсаційно поступилася представнику Ліги 2 Дюнкерку у серії післяматчевих пенальті.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ніко Ковача. Так, на перемогу Боруссії Д можна поставити з коефіцієнтом 1.67, тоді як потенційний успіх Брюгге оцінюється показником 4.95. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.1.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Головний тренер Боруссії Д Ніко Ковач: "Лілль грає у дуже різнобічний футбол. Це вимагатиме від нас великої сили та концентрації. Вони не просто так потрапили до вісімки найкращих та обіграли Реал Мадрид. Це буде важкий матч".
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД
Боруссія Дортмунд: Кобель — Бенсебаїні, Шлоттербек, Джан, Коуто — Гросс, Забітцер, Рейна, Баєр, Адеємі — Гірассі.
Лілль: Шевальє — Гудмундссон, Алессандро, Діакіте, Меньє — Гаральдссон, Андре, Буадді, Мукау — Акпом, Девід.
Не зіграють: Філіппо Мане, Фелікс Нмеча, Юліан Рюєрсон — Самюель Юмтіті, Едон Жегрова, Тіагу Сантуш.
прогноз 3:1