Льюїс-Скеллі та Парті повернулись до стартового складу Арсеналу на перший матч проти ПСВ

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють нідерландський ПСВ та лондонський Арсенал.

Нідерландський ПСВ та лондонський Арсенал зіграють у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на стадіоні Філіпс.

Петер Бош, після перемоги над туринським Ювентусом (3:1), залучив до стартового складу Маласію ліворуч у захисті, тоді як Тіл з'явиться в центрі поля.

Мікель Артета, на тлі нічиєї проти Ноттінгем Форест (0:0), використав із перших хвилин Льюїса-Скеллі на лівому фланзі оборони, а Парті гратиме в центрі поля.

ПСВ: Бенітес — Ледезма, Фламінго, Боскальї, Маласія — Сайбарі, Схаутен, Тіл — Перішич, де Йонг, Ланг.

Запасні: Дроммел, Схікс, Карсдорп, Обіспо, Бакайоко, Дріуеш, Веерман, Бабаді, Ланд, Нагало.



Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Нванері, Меріно, Троссар.

Запасні: Нето, Сетфорд, Тірні, Вайт, Ківьор, Зінченко, Жоржиньо, Стерлінг, Калафіорі, Батлер-Оєдеджі, Кабія.



Гра ПСВ — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.