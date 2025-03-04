Льюїс-Скеллі та Парті повернулись до стартового складу Арсеналу на перший матч проти ПСВ

Нідерландський ПСВ та лондонський Арсенал зіграють у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на стадіоні Філіпс.
Петер Бош, після перемоги над туринським Ювентусом (3:1), залучив до стартового складу Маласію ліворуч у захисті, тоді як Тіл з'явиться в центрі поля.
Мікель Артета, на тлі нічиєї проти Ноттінгем Форест (0:0), використав із перших хвилин Льюїса-Скеллі на лівому фланзі оборони, а Парті гратиме в центрі поля.
ПСВ: Бенітес — Ледезма, Фламінго, Боскальї, Маласія — Сайбарі, Схаутен, Тіл — Перішич, де Йонг, Ланг.
Запасні: Дроммел, Схікс, Карсдорп, Обіспо, Бакайоко, Дріуеш, Веерман, Бабаді, Ланд, Нагало.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Нванері, Меріно, Троссар.
Запасні: Нето, Сетфорд, Тірні, Вайт, Ківьор, Зінченко, Жоржиньо, Стерлінг, Калафіорі, Батлер-Оєдеджі, Кабія.
Гра ПСВ — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.