Ван Персі: З нетерпінням чекаю першого матчу в Лізі чемпіонів у якості тренера

Наставник нідерландської команди поділився своїми думками перед грою з "нерадзуррі".

Головний тренер Феєнорда Робін ван Персі прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.

"У домашньому матчі проти Баварії ми побачили магію нашого стадіону. Різниця в тому, що завтра я побачу її з лави, і я з нетерпінням чекаю першого матчу в Лізі чемпіонів у якості тренера. Мої гравці в хорошій формі, вони добре тренувалися і з оптимізмом дивляться на те, що на них чекає попереду.

Робота тренера – це зовсім інший світ. Як гравець, ти в основному стурбований тим, щоб залишатися у формі та добре виступати. Як тренер, ви повинні керувати всіма процесами одночасно, і ви знаходитесь у багатьох різних світах в один день. Я дуже задоволений співпрацею з персоналом на даний момент, і це дуже приємне робоче середовище.

Я думаю, що ми трохи більше будемо володіти м'ячем, але це не обов'язково означає, що ми створимо більше моментів. У цьому й полягає завдання. І важливо уважно стежити за погрозами з боку Інтера, бо їхня сила — у переходах із оборони в атаку", — наводить слова ван Персі прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Феєнорд — Інтер відбудеться завтра, 5 березня, о 19:45 за Києвом.