Енріке: Ліверпуль показує найкращу гру в Лізі чемпіонів

Наставник парижан поділився своїми думками перед грою з Ліверпулем.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"В останні роки Ліверпуль був однією з найкращих команд у Європі. Нам доведеться зустрітися з командою, яка показує найкращу гру в Лізі чемпіонів. Нещодавно вони виграли цей турнір. Після епохи Юргена Клоппа Арне Слоту було складно досягти більшого, але йому вдалося створити ідеальну команду, яка вміє пресингувати, захищатися та атакувати. Вони вміють атакувати як позиційно, так і на контратаках. Це дуже згуртована команда, але це мотивує нас. Це можливість для всіх нас показати, що ми здатні досягти такого самого рівня.

Ми повинні мати можливість повторити ту ж гру, яку ми демонстрували з початку сезону. Нічого не змінюється. Ми повинні намагатися володіти м'ячем більше, ніж вони, створювати більше моментів, бути ефективнішими у захисті. Ми знаємо, наскільки сильна команда проти нас. Однак наш план гри анітрохи не змінюється.

У нас дуже молода команда, але минулого сезону нам вдалося вийти до півфіналу. Отже, я не думаю, що це недолік. Тепер ми знаємо, що у таких важливих матчах нам потрібно стримувати свої емоції. Але ніхто не травмований, і всі хочуть грати.

Ліверпуль має одну з найкращих атак у Європі. Потрібно бути обережними, щоб не надто страждати. Вони атакують трьома винищувачами, і нам доведеться спробувати їх уповільнити. Мета — перевершити суперника. Нам доведеться прийняти виклик, але це наша мета і це те, що мотивує нас.

Ми дві команди, які багато в чому домінують. Завтра будуть дві трохи різні ідеї, але із загальним бажанням домінувати. Ми маємо дві схожі команди з інтенсивності, яку ми вкладаємо в гру, хоча Ліверпуль, безумовно, більш розвинений фізично. На папері, це один із найкращих матчів, які можна побачити в Європі на даний момент. Це буде дуже цікаво.

Деякі гравці заслуговують грати, але завтра вони зможуть цього зробити. Іноді саме заміни виявляються найважливішими. Головне це колектив, я в цьому переконаний. Це те, що робить нас сильнішим. Завтра кожен матиме свою роль, навіть ті, хто не зіграє.

Завтрашній матч не визначить, хто пройде далі, але, звичайно, для нас це буде важливий матч. Атмосфера на Парк де Пранс незвичайна. Це атмосфера, яка тяжить, нав'язує та лякає. Супернику нелегко нав'язати свою гру, і я сподіваюся, що ми зможемо отримати з цього зиск", — наводить слова Енріке прес-служба клубу.

Нагадаємо, перший матч ПСЖ — Ліверпуль відбудеться завтра, 5 березня, о 22:00 за Києвом.