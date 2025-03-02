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Президент ПСЖ: У нас немає мети виграти Лігу чемпіонів

02 березня 2025

Нассер Аль-Хелаїфі, Getty Images

Коментар функціонера паризької команди.

Нассер аль-Хелаїфі, який обіймає посаду президента ПСЖ, висловився про Лігу чемпіонів. 

За словами керівника паризького клубу, у команди немає мети виграти головний турнір Європи. 

"Якщо ви запитаєте, чи є нашою метою перемога в Лізі чемпіонів, я відповім "ні". Якщо ви запитаєте мене, чи хочемо ми конкурувати в кожній грі турніру, я відповім "так". 

Грати в атакувальний футбол — "так", отримувати задоволення — "так". Чи є у нас гравці для цього? Так. У нас є гравці, здатні виграти Лігу чемпіонів цього сезону, наступного або за вісім років", — сказав аль-Хелаїфі Bild

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ битиметься з Ліверпулем.

Джерело: Bild

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