Президент ПСЖ: У нас немає мети виграти Лігу чемпіонів

Коментар функціонера паризької команди.

Нассер аль-Хелаїфі, який обіймає посаду президента ПСЖ, висловився про Лігу чемпіонів.

За словами керівника паризького клубу, у команди немає мети виграти головний турнір Європи.

"Якщо ви запитаєте, чи є нашою метою перемога в Лізі чемпіонів, я відповім "ні". Якщо ви запитаєте мене, чи хочемо ми конкурувати в кожній грі турніру, я відповім "так".

Грати в атакувальний футбол — "так", отримувати задоволення — "так". Чи є у нас гравці для цього? Так. У нас є гравці, здатні виграти Лігу чемпіонів цього сезону, наступного або за вісім років", — сказав аль-Хелаїфі Bild.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ битиметься з Ліверпулем.