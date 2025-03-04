Де Пауль: Ми намагатимемося скористатися слабкостями Реала

Хавбек "матрацників" поділився своїми думками перед грою з Реалом.

Півзахисник Атлетіко Родріго Де Пауль прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

"Я завжди почуваюся важливим – у кожного гравця є своя роль. Наша головна сила в тому, що немає ролі важливішої за іншу і це основа команди. Мені подобається, коли мені кидають виклик, і я можу дати набагато більше.

Я дуже схвильований, з нетерпінням чекаю на можливість зіграти в такому матчі. Ми знаємо, з якою командою ми гратимемо, і я схвильований найбільше.

Ми намагатимемося скористатися слабкостями наших суперників. Сподіваюся, ми зможемо реалізувати на практиці те, над чим працювали, і досягти хорошого результату", — наводить слова Де Пауля прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Атлетико відбудеться сьогодні, 4 березня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.