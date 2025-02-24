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Чеферін: 99% людей задоволені новим форматом Ліги чемпіонів

24 лютого 2025

Александер Чеферін, getty images

Президенту УЄФА подобаються зміни у європейському футболі.

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився про новий формат Ліги чемпіонів. Його слова наводить іспанське видання Marca.

"Я чув тільки позитивні відгуки про новий формат Ліги чемпіонів. Спочатку було більше критики, яка з'являється щоразу, коли відбуваються зміни. Вважаю, що на поточний момент 99% людей задоволені оновленим форматом Ліги чемпіонів.

Змагання стало ще більш непередбачуваним, до останнього моменту не було відомо, хто пройшов кваліфікацію. Це тотальний успіх, оцінки Ліги чемпіонів чудові.Всі три турніри, включно з Лігою Європи та Лігою конференцій є успішними.
Спонсори раді, що більше команд беруть участь у цих турнірах. Тепер вони ще сильніше хочуть приєднатися та інвестувати в змагання УЄФА. Те ж саме стосується телебачення та інших мовників, які висвітлюють матчі", — сказав Чеферін.

Джерело: Marca