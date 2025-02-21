Став відомий розклад та час початку матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Став відомий розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ:
4-те березня:
19:45 — Брюгге — Астон Вілла
22:00 — Боруссія Дортмунд — Лілль
22:00 — ПСВ — Арсенал
22:00 — Реал Мадрид — Атлетіко
5-те березня:
19:45 — Феєнорд — Інтер
22:00 — Баварія — Баєр
22:00 — Бенфіка — Барселона
22:00 — ПСЖ — Ліверпуль
Матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ:
11-те березня:
19:45 — Барселона — Бенфіка
22:00 — Інтер — Феєнорд
22:00 — Баєр — Баварія
22:00 — Ліверпуль — ПСЖ
12-те березня:
19:45 — Лілль — Боруссія Дортмунд
22:00 — Арсенал — ПСВ
22:00 — Астон Вілла — Брюгге
22:00 — Атлетіко — Реал Мадрид