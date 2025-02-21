Стрічка новин

19:47

Дзанетті — про жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: У нас є всі передумови, щоб пройти далі

19:20

Став відомий розклад та час початку матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

17:12

Флік: У фіналі Ліги чемпіонів може бути Ель Класіко

13:31

Жеребкування Ліги чемпіонів: як це було

13:29

Визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

22:19

Мбаппе, Вітінья та Вальверде — у команді тижня Ліги чемпіонів

20:15

Мбаппе повторив рекорд Роналду у Лізі чемпіонів

18:25

Гвардіола: Ман Сіті дуже добре виступає в Європі, як уболівальник Барси я волів би, щоб усе закінчилося інакше проти Реала

18:21

Мбаппе — найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

17:31

Капелло: Серія A не справляється з високими темпами європейського футболу