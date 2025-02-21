Флік: У фіналі Ліги чемпіонів може бути Ель Класіко

21 лютого 2025

Ганс-Дітер Флік, Getty Images

Німецький фахівець поділився своїми думками після жеребкування головного єврокубку.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якого "блаугранас" зіграють проти Бенфіки з українським воротарем Анатолієм Трубіним.

"Бенфіка стане важким суперником у матчах плей-оф. Вони дуже сильно виступають на домашньому стадіоні та демонструють якісний футбол. На цьому етапі слабких команд не залишилося.

У фіналі Ліги чемпіонів може відбутися Ель Класіко проти Реала, але поки що рано про це думати. До вирішального матчу дуже далеко. Потрібно туди потрапити. Зараз ми думаємо лише про Бенфіку.

Чи зможемо виграти требл? Це непросте завдання та надзвичайно важке. Ми віддамо всі сили, щоб конкурувати із суперниками на найвищому рівні”, — наводить слова Фліка Mundo Deportivo.

Усі результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів можна переглянути на Football.ua.

Джерело: El Mundo Deportivo

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