ПСЖ в матчі з Брестом здобув найбільшу перемогу у єврокубках в історії клубу

Парижани рознесли Брест.

ПСЖ в рамках матчу-відповіді стикового раунду Ліги чемпіонів вщент знищив Брест (7:0).

Таким чином, французький Парі Сен-Жермен встановив новий клубний рекорд у єврокубкових турнірах. Перемога над Брестом стала для них найбільшою в історії у міжнародних змаганнях.

Раніше найбільшою перемогою для ПСЖ у єврокубках був рахунок 7:1. З таким результатом парижани в серпні 2001 року розгромили в Кубку Інтертото бельгійський Гент, а в листопаді 2017 року в матчі групового етапу Ліги чемпіонів — шотландський Селтік.

Найбільшим для французького клубу у всіх турнірах є рахунок 10:0 — у січні 1994 року парижани обіграли з таким результатом у Кубку Франції Кот-Шод із Сент-Етьєна.