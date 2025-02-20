Ковач: Ми контролювали гру

Дортмунд йде в 1/8 фіналу.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді стикового раунду Ліги чемпіонів зі Спортінгом (0:0). Перший матч "джмелі" виграли із рахунком 3:0.

"Ми контролювали гру. У другому таймі ми не реалізували пенальті, був удар у штангу від Рейни. Ми повинні були перемогти, але в підсумку все одно пройшли далі.

Нам багато треба працювати, щоб вийти на відповідний рівень. В нас амбіційна команда, тому ми повинні прогресувати кожного дня. Мені сподобалося, що команда не пропустила в обох матчах зі Спортінгом. Це хороший фундамент для розвитку.

Ми працюємо над тим, щоб реалізовувати гольові моменти. Вірю в хлопців", — заявив Ковач.