Боруссія Дортмунд — Спортінг Лісабон 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу 19.02.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 19 лютого 2025 року.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія зіграла у нульову нічию з лісабонським Спортінгом, чого виявилося німецькому клубу достатньо для здобуття путівки до наступного раунду турніру.

"Джмелі" забезпечили собі комфортну перевагу в три голи ще в першій зустрічі у Португалії, тому у себе вдома вони в спокійному режимі зберегли необхідний для себе результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Спортінг Лісабон у рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

* Боруссія Дортмунд — Спортінг Лісабон 0:0 (перший матч — 3:0)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Свенссон — Забітцер (Антон, 89), Гросс — Адеємі (Бенсебаїні, 89), Брандт (Рейна, 69), Байно-Гіттенс (Баєр, 46) — Гірассі (Дюранвіль, 69)

Спортінг Лісабон: Сілва — Куарежма, Діоманде, Інасіу (Араухо, 56) — Ешгаю, Сімойнш (Дебаст, 40), Юльманн (Бріту, 46), де Ліма — Біел (Баштарду Морейра, 56), Гардер, Кенда (Родрігеш Карвалью Анжуш, 84)

Попередження: Забітцер