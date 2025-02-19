Копмейнерс та Консейсан — у стартовому складі Ювентуса на матч-відповідь проти ПСВ

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють нідерландський ПСВ та туринський Ювентус.

Нідерландський ПСВ та туринський Ювентус розіграють перепустку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Філіпс на тлі перемоги "зебр" у першій грі (2:1).

Тіаго Мотта, у порівнянні з тією грою, використав із перших хвилин Копмейнерса в опорній зоні, тоді як Консейсан розташується праворуч в атаці.

Петер Бош, у свою чергу, залучив до стартового складу Боскальї до центру оборони.

ПСВ: Бенітес — Ледезма, Фламінго, Боскальї, Жуніор — Веерман, Схаутен, Сайбарі — Перішич, де Йонг, Ланг.

Запасні: Дроммел, Схікс, Карсдорп, Маласія, Обіспо, Бакайоко, Тіл, Дріуеш, Бабаді, Ланд, Унекен, Нагало.



Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Келлі — Копмейнерс, Локателлі — Консейсан, Маккенні, Гонсалес — Коло-Муані.