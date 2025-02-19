ПСВ — Ювентус. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 19.02.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 19 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 в Ейндговені місцевий ПСВ зустрінеться з Ювентусом (перша зустріч — 1:2).

СЕРЕДА, 19 ЛЮТОГО, 22:00. ПСВ СТАДІОН, ЕЙНДГОВЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сьогодні ввечері підопічні Петера Боша й Тіаго Мотти зустрінуться вже втретє за сезон, але вперше саме в Нідерландах. ПСВ не втримав нічийного результату тижнем раніше, тож Ювентус святкував звитягу з рахунком 2:1. Цікаво, що Семуель Мбангула став наймолодший автором гола за туринців у плей-оф ЛЧ, тоді як Іван Перішич — найстаршим за ейндговенців у цьому єврокубку загалом.

Колектив Мотти після успіху серед тижня залишився в Турині, адже в неділю мав приймати Інтер. Derby d'Italia останнім часом складалися не на користь "б'янконері", але цього разу туринці досягли бажаного результату (1:0) завдяки голу Франсішку Консейсана, продовживши свою переможну серію в усіх турнірах до чотирьох поєдинків і повернувшись до топ-4 чемпіонату Італії.

Команда Боша на тлі невдачі в ЛЧ ледь не поступилася й у чемпіонаті Нідерландів. Ейндговенці минулої суботи протистояли Утрехту на власному полі, лише в компенсований час урятувавшись від поразки (2:2). Із цим суперником в Ередивізі ПСВ не впорався вперше з 1996-го року й погіршив своє становище в боротьбі за чемпіонство, двома очками поступаючись лідируючому Аяксу, який має матч у запасі.

Остання домашня поразка нідерландського гранда в усіх турнірах датується аж 12-м листопада 2022-го року, тож на Ювентусом все одно чекає непросте випробування. Тем не менш, сьогоднішні гості зараз переживають свій найкращий період поточної кампанії, тож вони цілком спроможні досягти бажаного результату, втретє поспіль не дозволивши ПСВ здобути звитягу.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Петера Боша. Так, на перемогу ПСВ можна поставити з коефіцієнтом 2.35, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 2.97. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Петер Бош, головний тренер ПСВ: "Я не танцюю довкола слова криза, чітко розуміючи, чого очікую від ПСВ. Ми — топ-клуб і завжди маємо перемагати вдома такі команди, як Утрехт. Ювентус — трохи інший, адже це матч Ліги чемпіонів проти топ-клубу, але в нас також хороша команда. Сподіваюся, допоможе те, що Ювентус мав менше часу на відновлення".

Тіаго Мотта, головний тренер Ювентуса: "Станом на зараз, це буде найважливіша гра нашого сезону. Для виходу до наступного раунду нам потрібно виступити повноцінно, на найвищому рівні в усіх аспектах — технічному, фізичному й психологічному. Ми ніколи не націлені на нічию, завжди виходимо на поле налаштованими на перемогу".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСВ: Бенітес — Ледесма, Фламінго, Обіспо, М. Жуніор — Верман, Тіль, Схаутен — Перішич, де Йонг, Ланг

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Келлі — Локателлі, Копмейнерс — Консейсан, Маккенні, Гонсалес — Коло Муані

Не зіграють: Боскальї, Дест, Карсдорп, Пепі, Тільман — Бремер, Кабаль, Калулу, Мілік

Під питанням: Обіспо, Тіль — Д. Луїс

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