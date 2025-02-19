Рюдігер зіграє з перших хвилин матчу-відповіді проти Манчестер Сіті, Голанд — на лаві запасних

19 лютого 2025

Антоніо Рюдігер, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Реал та Манчестер Сіті.

Мадридський Реал та англійський Манчестер Сіті розіграють перепустку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Сантьяго Бернабеу на тлі перемоги "бланкос" у першій грі (3:2).

Карло Анчелотті, у порівнянні з тією зустріччю, залучив до стартового складу Рюдігера в центрі оборони.

Хосеп Гвардіола, у свою чергу, використав із перших хвилин Хусанова праворуч у захисті, тоді як Гюндоган та Ніко Гонсалес гратимуть у опорній зоні, а Фоден та Мармуш долучаться до атаки.

Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Себальйос, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Местре, Алаба, Камавінга, Модрич, Гюлер, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Ф. Гарсія, Діас.

Манчестер Сіті: Едерсон — Хусанов, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Гюндоган, Ніко — Фоден, Сілва, Савіо — Мармуш.

Запасні: Ортега, Карсон, Аке, Ковачич, Голанд, Гріліш, Доку, Де Брюйне, Нунес, Льюїс, Макейті.

Гра Реал — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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