Реал Мадрид — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 19.02.2025

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою в Іспанії на стадіоні Сантьяго Бернабеу зустрінуться місцевий Реал Мадрид та англійський Манчестер Сіті.

СЕРЕДА, 19 ЛЮТОГО, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 3:2

Найгучніша вивіска на етапі стикових матчів плей-оф Ліги чемпіонів... Можливо, комусь хотілося б бачити матчі Реала і Манчестер Сіті на більш пізній стадії Ліги чемпіонів, а хтось, не виключено, вже неабияк втомився від щорічної одноманітності цієї єврокубкової Класики. У будь-якому випадку, на Сантьяго Бернабеу сьогодні обіцяє бути не менш спекотно та інтригуюче, ніж тижнем раніше на Етіхад Стедіум. І хоч перевага в рахунку у команди Карло Анчелотті мінімальна — лише один м'яч, "вершкові" можуть бути повністю задоволеними таким гандикапом, враховуючи, що в Англії перемога з рахунком 3:2 була для них вольового характеру і здобута в заключному відрізку.

Тим не менш, назвати нинішній Реал прямо ідеальною командою, проти якої неможливо знайти шлях до перемоги, цього сезону дуже важко. Ми не згадуватимемо стартовий відрізок кампанії, за результатами якого Реал Мадрид навіть не розглядали в якості претендента на чемпіонський титул. Тут швидше варто вкотре звернути увагу на кадрову ситуацію "вершкових" в обороні, яка продовжує створювати головну біль Карло Анчелотті та його тренерському штабу вже не перший рік. Але як минулого сезону, так і зараз італійському фахівцю вдається якимось чином знаходити баланс і неочікуванні рішення в лінії захисту. Знову ж таки, Реал схильний до непотрібних втрат очок, як вийшло в останньому матчі Ла Ліги проти Осасуни, але клас і досвід — це того, чого у "вершкових" не відібрати. Особливо якщо ми говоримо про Лігу чемпіонів.

Що стосується Манчестер Сіті, то після гіркої невдачі на Етіхаді багато хто встиг поставити хрест на подальших виступах чинних чемпіонів Англії в цій Лізі чемпіонів. Причин для таких поспішних висновків більш ніж достатньо: "містяни" повністю провалили основний раунд і з тріском вибороли путівку до стикових поєдинків ЛЧ, а їхня криза є вже тривалим явищем і продовжується ще зі старту сезону на тлі фізичної неготовності, спаду і травм лідерів та зникнення чемпіонського характеру.

Але що більше дивує — це систематичні публічні заяви Пепа Гвардіоли, який то "не знає як впоратися з нинішньою ситуацією", то скаржиться на відсутність гравців, то словесно капітулює в чемпіонаті та заявляє про "відсутність варіантів вирішення проблем" зі свого боку. І все це не є звичними "Mind Games", властивими головному тренеру Ман Сіті — зараз він справді перебуває в стані нерозуміння, як виправити ситуація в найкоротші терміни... Якщо б знав, то Ман Сіті не пропускав від Реала на своєму полі два голи в заключному відрізку другого тайму і не програвав би Арсеналу з рахунком 1:5 — команді, про кадрові проблеми якої в атаці через травми не говорив лише лінивий. Але в останньому поєдинку "містяни" розгромили Ньюкасл Юнайтед з рахунком 4:0, що, очевидно, мало б підняти бойовий дух команди перед дуже непростим виїздом до Мадриду. Тим не менш, один гол відставання — це всього один гол, навіть якщо матч-відповідь доведеться грати на Сантьяго Бернабеу.

За версією букмекерів, фаворитами цього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала в основний час пропонується коефіцієнт 1,96, тоді як потенційний успіх Ман Сіті оцінюється показником 3,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,15. Прохід "вершкових" до наступної стадії ЛЧ оцінений в 1,20, а "містян" — у 4,45.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Карло Анчелотті, головний тренер Реала Мадрид: "Це буде цікавий, складний і важкий матч. Ми постаралися добре підготуватися і хочемо відновити гравців, які можуть нам допомогти. Ми спробуємо зіграти в ту ж гру, яку грали тиждень тому. Ми врахуємо, що ми можемо провести на полі більше 90 хвилин. Я не думаю, що Гвардіола вважає, що він має 1% шансів пройти далі. Я спитаю його завтра перед матчем, але він думає, що має більше шансів, і це справедливо. Ми не думаємо, що ми маємо 99%. Так, у нас є невелика перевага, і ми повинні ним скористатися, постаравшись зіграти в ту ж гру, що й у першому матчі, де ми добре виступили. Перевага після першої гри — це психологічна проблема, яку ми беремо до уваги, тому що це траплялося багато разів, але її важко виправити. Ви можете сказати гравцям, що у нас немає переваги і що ми повинні підходити до матчу так, ніби рахунок 0:0, але це нісенітниця, і вам ніхто не повірить. Є об'єктивний факт: ми забили три голи, а Сіті – два. Цього не змінити. Що можна змінити, так це ставлення та підхід команди до гри, не роблячи зайвих розрахунків. Мета — зіграти в ту ж гру, що й тиждень тому, але ми не можемо забувати, що маємо перевагу". Хосеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті: "Тиск є, але він більше ніж терпимий. Без тиску неможливо добре виступати. Чи переможемо ми залежить від того, як ми зіграємо, як впораємося з моментами на одному з найбільших стадіонів. Будуть важкі моменти, які доведеться пережити, і потрібно звести їх до мінімуму. Проти Реала потрібно зіграти майже ідеальний матч. Результат першого матчу був не надто хороший, зазвичай ми підходимо до повторного поєдинку з кращою перевагою, тож ситуація далека від ідеальної. Нам потрібно атакувати, потрібно забивати голи. Ми хочемо перемогти, тому подивимося, чи зможемо скоригувати деякі речі, які не спрацювали в першій грі".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

РЕАЛ МАДРИД : Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Чуамені, Менді — Камавінга, Себальйос — Родріго, Беллінгем, Вінісіус Жуніор — Мбаппе

МАНЧЕСТЕР СІТІ : Ортега — Льюїс, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Ніко Гонсалес, Ковачич — Савіньйо, Фоден, Мармуш — Голанд

Не зіграють: Карвахаль, Мілітао, Васкес — Родрі, Аканджі

Під питанням: ... — Голанд, Діаш, Аке, Гріліш, Бобб

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